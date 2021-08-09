Зеленский на острове Змеиный представил новых командующих Воздушных сил и Десантно-штурмовых войск [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с рабочей поездкой на острове Змеиный в Одесской области, представил новых командующих Воздушных Сил и Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Моими указами назначены на должности: командующего Воздушными силами - генерал-майор Николай Олещук, командующего Десантно-штурмовыми войсками - полковник Максим Миргородский.
Полковник Максим Миргородский был командиром 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Он - первый участник войны на востоке Украины, ставший полным рыцарем ордена Богдана Хмельницкого.
Также Владимир Зеленский согласовал, и приказом министра обороны назначены на должности:
- командующего оперативного командования "Юг" - генерал-майор Андрей Ковальчук;
- командующего оперативного командования "Восток" - генерал-майор Олег Микац;
- командующего оперативного командования "Запад" - полковник Сергей Литвинов;
- заместителя начальника Генерального штаба - полковник Владимир Коваль.
Это опытные офицеры, и, самое главное, что является сейчас нашим подходом, все они имеют боевой опыт... Я знаю, что каждый из них на своем посту сделает все от него зависящее для защиты нашей Родины.
Владимир Зеленский отметил, что генерал-майор Андрей Ковальчук имеет звание Героя Украины. В ходе активных боев на Донбассе он командовал 80-й аэромобильной бригадой. Участник обороны Луганского аэропорта. Дважды ранен. Награжден двумя орденами Богдана Хмельницкого.
Генерал-майор Олег Микац с сентября 2014 года руководил обороной Донецкого аэропорта, считается одним из ключевых командиров в этих боях.
Полковник Сергей Литвинов за личный вклад в укрепление обороноспособности Украинского государства, мужество и самоотверженность, проявленные во время боевых действий, высокий профессионализм и образцовое исполнение служебных обязанностей награжден орденом "За мужество" III степени.
Напомним, что президент Владимир Зеленский проводит крупные перестановки в силовых структурах. Сначала должность потерял глава МВД Арсен Аваков, на его место назначили Дениса Монастырского.
Глава государства сменил главу Службы внешней разведки - уволил Валерия Кондратюка и назначил Александра Литвиненко. Также Зеленский оновил и верхушку СБУ - уволил трех замов Ивана Баканова.
Потом Зеленский взялся за армию - уволил главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, начальника Генштаба и командующего ООС. Новым главнокомандующим назначен Валерий Залужный, так же в Генштаб назначены генералы Синайко, Павлюка, Шапталу и Мойсюка.
по теме
Їх називають "крилатими піхотинцями" - по команді загін блискавично зібрався і прибув до позиції зі складною місцевістю
Їх називають "крилатими піхотинцями" - по команді загін блискавично зібрався і прибув до позиції зі складною місцевістю
Владимир Зеленский в ходе визита в Житомирскую область представил новое командование Генштаба ВСУ
Во вторник, 27 июля, в Офисе президента Украины опубликовали указы главы государства об увольнении Руслана Хомчака
Решение президента Владимир Зеленского об отставке Руслана Хомчака с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины является продолжением начатых кадровых изменений