Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с рабочей поездкой на острове Змеиный в Одесской области, представил новых командующих Воздушных Сил и Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Моими указами назначены на должности: командующего Воздушными силами - генерал-майор Николай Олещук, командующего Десантно-штурмовыми войсками - полковник Максим Миргородский.

Полковник Максим Миргородский был командиром 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Он - первый участник войны на востоке Украины, ставший полным рыцарем ордена Богдана Хмельницкого.

Также Владимир Зеленский согласовал, и приказом министра обороны назначены на должности:

командующего оперативного командования "Юг" - генерал-майор Андрей Ковальчук;

командующего оперативного командования "Восток" - генерал-майор Олег Микац;

командующего оперативного командования "Запад" - полковник Сергей Литвинов;

заместителя начальника Генерального штаба - полковник Владимир Коваль.

Это опытные офицеры, и, самое главное, что является сейчас нашим подходом, все они имеют боевой опыт... Я знаю, что каждый из них на своем посту сделает все от него зависящее для защиты нашей Родины.

Владимир Зеленский отметил, что генерал-майор Андрей Ковальчук имеет звание Героя Украины. В ходе активных боев на Донбассе он командовал 80-й аэромобильной бригадой. Участник обороны Луганского аэропорта. Дважды ранен. Награжден двумя орденами Богдана Хмельницкого.

Генерал-майор Олег Микац с сентября 2014 года руководил обороной Донецкого аэропорта, считается одним из ключевых командиров в этих боях.

Полковник Сергей Литвинов за личный вклад в укрепление обороноспособности Украинского государства, мужество и самоотверженность, проявленные во время боевых действий, высокий профессионализм и образцовое исполнение служебных обязанностей награжден орденом "За мужество" III степени.

Напомним, что президент Владимир Зеленский проводит крупные перестановки в силовых структурах. Сначала должность потерял глава МВД Арсен Аваков, на его место назначили Дениса Монастырского.

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Глава государства сменил главу Службы внешней разведки - уволил Валерия Кондратюка и назначил Александра Литвиненко. Также Зеленский оновил и верхушку СБУ - уволил трех замов Ивана Баканова.

Потом Зеленский взялся за армию - уволил главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, начальника Генштаба и командующего ООС. Новым главнокомандующим назначен Валерий Залужный, так же в Генштаб назначены генералы Синайко, Павлюка, Шапталу и Мойсюка.