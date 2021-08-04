Зеленский назначил Чауса губернатором Черниговской области [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса.
Об этом говорится в указе главы государства №343 от 4 августа.
Вячеслав Чаус имеет юридическое и экономическое образование. До назначения главой ОГА он работал заместителем генерального директора по земельным и социальным вопросам "Укргаздобычи".
Ранее сообщалось, что в Украине назначили нового главнокомандующего ВСУ.
Также мы писали о том, что Рада назначила Монастырского новым главой МВД. "За" его назначение проголосовали 271 парламентарий.
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