Владимир Зеленский и Вячеслав Чаус/ Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса.

Об этом говорится в указе главы государства №343 от 4 августа.

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Вячеслав Чаус имеет юридическое и экономическое образование. До назначения главой ОГА он работал заместителем генерального директора по земельным и социальным вопросам "Укргаздобычи".

Ранее сообщалось, что в Украине назначили нового главнокомандующего ВСУ.

Также мы писали о том, что Рада назначила Монастырского новым главой МВД. "За" его назначение проголосовали 271 парламентарий.

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