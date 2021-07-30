Президент Владимир Зеленский назначил нового главу миссии Украины при НАТО. Миссию возглавила Наталья Галибаренко.

"Назначить Галибаренко Наталью Николаевну главой миссии Украины при НАТО", - говорится в президентском указе.

Отметим, год назад президент уволил Галибаренко с должности посла Украины в Великобритании, назначив на этот пост бывшего министра иностранных дел Вадима Пристайко.

Напомним, что 23 июля президент Зеленский также ввел персональные санкции против ряда физических и юридических лиц, представляющих оккупационный режим в Крыму и на Донбассе.

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