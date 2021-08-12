Поліція підозрює керівництво Державної продовольчо-зернової корпорації у розтраті понад півсотні мільйонів доларів. За кредитні кошти, отримані під державні гарантії Уряду, компанія закуповувала зернові через фіктивні підприємства.

І потім продавала іноземним компаніям нижче за ринкову ціну. Загалом уклала 10 таких контрактів на 231 мільйон доларів. На кінець липня, держпідприємство недоотримало понад 57 мільйонів.

Поліція провела обшуки і вилучила фінансові документи, чорнові записи та 200 тисяч доларів готівкою. Заплановано низку експертиз, за результатами яких - усім причетним оголосять підозру.