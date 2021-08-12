Від першого жовтня електроенергія для українців подешевшає на 24 копійки. Щоправда, стосується це не всіх споживачів, а лише ощадливих. Що це означає - пояснив прессекретар Президента Сергій Никифоров.

Сергій Никифоров, прессекретар президента України:

Для домогосподарств які споживають мало, а саме до 250 кіловат на місяць, ціна знизиться до гривні 44 за кіловат. Для тих, хто споживає більше, за 250 на місяць, ціна є така яка є чинною нині тобто гривня 68. Тобто для переважної більшості домогосподарств з'являється можливість і стимул трошки заощадити на електроенергії.