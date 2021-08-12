У Греції рятувальник підпалив траву, щоб героїчно її гасити [ Редактировать ]
118 людей затримали у Греції - їх підозрюють у підпалах. На острові Лесбос чоловік влаштував лісову пожежу, коли палив овечу шерсть. А в містечку Кріонері рятувальник-доброволець підпалював траву, щоб самому ж її загасити. В результаті - влаштував чотири пожежі, одна з яких поширилася на місцеве кладовище.
Правоохоронці також взяли під варту шістьох мародерів, які грабували погорілі будинки. Цього тижня у Греції з'явилося півтисячі нових осередків займання. Напередодні евакуювали жителів 20 сіл. Найскладнішою лишається ситуація на острові Евбея. За масштабами і завданими збитками ця пожежа найгірша в історії країни.
Ніколя Дубер, пілот пожежного літака з Франції:
Бачимо багато сіл, де вогонь охоплює усе навколо будинків. Людям важко покидати свої оселі, тому ми намагаємося не підпускати полум'я до населених пунктів. Скидаємо воду навколо, а також біля коридорів для евакуйованих. Просто диво, що на Евбеї та Пелопоннесі ніхто не постраждав.
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