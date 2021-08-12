Один из самых опасных для планеты астероидов Бенну пройдет относительно близко к Земле. Ученые рассказали, есть ли риск столкновения. Об этом сообщает NASA.

Так, в ближайшие 150 лет астероид Бенну не столкнется с нашей планетой.

Шанс на падение полукилометровой в поперечнике глыбы с массой 140 000 000 тонн на скорости около 13 км/с, однако, не нулевой. В NASA высчитали, что вероятность такого глобального катаклизма - 1 из 2700 (0,037%).

Бенну остается одним из двух главных кандидатов на столкновение с Землей. Кроме него изучают также астероид 1950 DA.

Самым опасным будет сближение, предстоящее 24 сентября 2182 года.

Работающий в Центре исследований околоземных объектов NASA в Калифорнии ведущий автор Давиде Фарноккиа заявил:

Вероятность столкновения немного выросла, но это незначительное изменение, вероятность столкновения практически не изменилась. Я думаю, что в целом ситуация улучшилась.

Ранее мы писали о том, что 1 июля мимо Земли пролетел астероид 2021 GM4.

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