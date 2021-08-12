У Білорусі хочуть вилучити з конституції положення про нейтралітет [ Редактировать ]
Із конституції Білорусі хочуть вилучити положення про нейтралітет. Таке заявив голова тамтешнього Конституційного суду країни Петро Міклашевич.
За його словами, оскільки Білорусь фактично входить до військово-політичного блоку, треба погодити статті конституції з "об'єктивною реальністю".
Водночас Міклашевич запропонував затвердити на конституційному рівні положення, що з території Білорусі жодних загроз для інших держав не буде.
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