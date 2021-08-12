Олександр Лукашенко дав пресконференцію через рік після інавгурації

У Білорусі минув рік із дня таємної інавгурації Олександра Лукашенка. Його легітимність не визнали ані в ЄС, ані в США. За цей період Лукашенко спробував придушити протести та опозицію, а також - мав кілька гучних скандалів