В августе жители Северного полушария Земли могут наблюдать невооруженным глазом максимум потока Персеиды - cамый красивый "звездный ливень" года. Он славится большим количеством ярких белых болидов, которые летят равномерно по всему небу со скоростью до 60 километров в секунду и резко прочерчивают ночную тьму.

Персеиды образуются, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля. Свое название поток получил от созвездия Персей, где находится радиант - область неба, из которой визуально вылетают метеоры.

В середине августа радиант находится на границе созвездий Персей, Жираф и Кассиопея. Он появляется из-за северо-восточного горизонта после заката Солнца и к рассвету и поднимается высоко.

В 2021 году пик ожидается поздно вечером 12 августа. Наблюдать Персеиды можно будет и после максимума потока - до 20 чисел августа.

Чтобы лучше видеть "звездный дождь", астрономы советуют лечь на землю, ногами лучше расположиться к северо-востоку. Вдали от городских огней больше шансов увидеть более мелкие метеоры. Так можно будет заметить до 110 "падающих звезд" в час.

Астрологи утверждают, что звездопады - особенный период, когда наблюдается прилив сил, улучшается финансовое положение и завершаются конфликты.

Эзотерики советуют во время Персеид загадывать желания и проявлять инициативу. Тогда обязательно произойдут перемены к лучшему.

Ранее "Подробности" опубликовали материал о том, как загадать желание в ночь с 12 на 13 августа во время звездопада Персеиды.