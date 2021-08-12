В центре Киева ограничат движение автомобилей: что произошло [ Редактировать ]
В центре столицы было принято решение ограничить движение автомобильного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Согласно данным КГГА, в Киеве в период с 23 по 25 августа 2021 года будут проводится съемки одного из украинских телеканалов, приуроченные ко Дню независимости Украины.
Отмечается, что движение автотранспорта будет ограничено с 12:00 23 августа до 00:00 25 августа, на следующих улицах:
- На территории Золотоворотского сквера;
- Улице Ярославов Вал (на промежутке от улицы Владимирской до улицы Николая Лысенко);
- Улице Золотоворотской (от улицы Ярославов Вал в дом 6-А на улице Золотоворотской).
Читайте также, с 13 по 30 августа на Северном мосту в Киеве ограничат движение транспорта в связи с проведением ремонтных работ. на мосту начинается средний ремонт покрытия. Дорожники будут работать в направлении левого берега, ремонт начнут в ночь на субботу.
Кроме того, в Киеве 18, 20 и 22 августа запланированы репетиции парада войск ко Дню Независимости. Из-за проведения этих мероприятий правоохранители будут ограничивать движение на ряде улиц в столице, детальный перечень улиц, которые будут перекрыты или где ограничат движения транспорта опубликуют дополнительно.
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