С 13 по 30 августа на Северном мосту в Киеве ограничат движение транспорта в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"С 21:00 13 августа до 30 августа на Северном мосту частично ограничат движение транспорта", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на мосту начинается средний ремонт покрытия. Дорожники будут работать в направлении левого берега. Ремонт начнут в ночь на субботу.

Ранее мы писали о том, что в среду, 11 августа, работу метрополитена в столице могут ограничить. Изменения коснутся трех станций.

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