Перші випадки штаму "Дельта" виявили на Житомирщині [ Редактировать ]
Перші випадки нового штаму коронавірусу "Дельта" виявили на Житомирщині. Зафіксовано 20 заражень. Одна людина померла. Про це повідомили в Житомирському обласному лабораторному центрі.
Загалом, за попередню добу в Україні - 1247 нових підтверджених випадків коронавірусу. Ушпиталили майже шість сотень хворих. Одужало понад тисячу громадян. Від ускладнень померли 24 людей.
Найбільше нових хворих у Києві, на Харківщині, Одещині і Донеччині. За весь час, на Ковід перехворіли понад два мільйони 260 тисяч українців. Вакциновано майже чотири з половиною мільйони.
по теме
За даними відомства, щеплення знижує ризик тяжких ускладнень і як наслідок - шпиталізації
Другий день поспіль в Україні фіксують понад тисячу нових випадків коронавірусу
Яку вакцину рекомендує для щеплення уряд країни?
Протягом двох місяців для екіпажів морських суден буде доступно 10 тисяч вакцин
Найбільше інфікованих виявили у Києві, Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях