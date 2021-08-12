Перші випадки нового штаму коронавірусу "Дельта" виявили на Житомирщині. Зафіксовано 20 заражень. Одна людина померла. Про це повідомили в Житомирському обласному лабораторному центрі.

Загалом, за попередню добу в Україні - 1247 нових підтверджених випадків коронавірусу. Ушпиталили майже шість сотень хворих. Одужало понад тисячу громадян. Від ускладнень померли 24 людей.

Найбільше нових хворих у Києві, на Харківщині, Одещині і Донеччині. За весь час, на Ковід перехворіли понад два мільйони 260 тисяч українців. Вакциновано майже чотири з половиною мільйони.