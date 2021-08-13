У Фінляндії і Грузії зафіксували рекорд заражень штамом "Дельта" [ Редактировать ]
Понад 700 тисяч нових випадків COVID-19 у світі. Найбільше - у США, Індії та Ірані. Понад 10 тисяч інфікованих померли.
Рекордну кількість хворих з початку пандемії фіксують у Фінляндії та Грузії. Більшість інфікувань припадають на штам "Дельта". Аби стримати поширення цієї мутації, країни посилюють карантинні обмеження.
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