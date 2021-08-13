Вакцина от коронавируса не должна храниться долго/ фото: DW

Польша перепродаст Украине 1,2 миллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании AstraZeneca, у которых будет очень короткий срок годности. Об этом сообщает издание RMF FM.

По словам заместителя министра здравоохранения Польши Вальдемара Краска, первая партия препарата приедет в Украину в августе 2021 года.

Те вакцины, у которых короткий срок годности, будут перепроданы в Украину. Уже в августе мы передадим первую партию - более 650 тысяч. Всего мы планируем перепродать - 1,2 миллиона.

Отмечается, что AstraZeneca является вакциной, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca, которая производится в Италии.

Читайте также, правительство Литвы отправило Украине 54 тысячи доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. В общем сложности Украина получит 131 тысячу доз вакцины, для получения прививки родители детей 12-15 лет или сами дети в возрасте 16-17 лет должны обратиться к педиатру или семейному врачу.

Кроме того, Румыния в рамках гуманитарной помощи передала Украине партию вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Украина получила 100 800 доз вакцины, полученную партию вакцины отправят в Киев, из столицы препарат развезут в области страны.

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