Украина купит у Польши "просроченную" вакцину от коронавируса [ Редактировать ]
Польша перепродаст Украине 1,2 миллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании AstraZeneca, у которых будет очень короткий срок годности. Об этом сообщает издание RMF FM.
По словам заместителя министра здравоохранения Польши Вальдемара Краска, первая партия препарата приедет в Украину в августе 2021 года.
Те вакцины, у которых короткий срок годности, будут перепроданы в Украину. Уже в августе мы передадим первую партию - более 650 тысяч. Всего мы планируем перепродать - 1,2 миллиона.
Отмечается, что AstraZeneca является вакциной, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca, которая производится в Италии.
Читайте также, правительство Литвы отправило Украине 54 тысячи доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. В общем сложности Украина получит 131 тысячу доз вакцины, для получения прививки родители детей 12-15 лет или сами дети в возрасте 16-17 лет должны обратиться к педиатру или семейному врачу.
Кроме того, Румыния в рамках гуманитарной помощи передала Украине партию вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Украина получила 100 800 доз вакцины, полученную партию вакцины отправят в Киев, из столицы препарат развезут в области страны.
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