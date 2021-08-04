В Україну доправили 510 тисяч доз вакцини AstraZeneca, їх передала Данія. До кінця року обіцяють три мільйони доз - запевнили у МОЗі

Минулої доби в Україні щепили 153 тисячі людей. І зафіксували майже тисячу нових випадків ковіду. Зросла кількість померлих - недуга забрала життя 43 пацієнтів. Одужали понад півтисячі. Найбільше інфікувань у Києві, на Донеччині та Харківщині.