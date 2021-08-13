У Великій Британії масова стрілянина, найбільший подібний інцидент за понад десятиліття. Від вогнепальних поранень загинуло шестеро людей, серед них трирічна дівчинка та сам нападник. Про стрільця і його мотиви - розповість Світлана Чернецька.

На місці інциденту судмедексперти прочісують кожен сантиметр. Раніше нічого такого в цьому тихому портовому містечку не траплялося. Стрілянина почалася приблизно о шостій вечора. Спочатку чоловік убив п'ятдесяти-одно-річну жінку в її домі, а потім вийшов на вулицю і цілив у перехожих з помпової рушниці.

Шон Соєр, начальник поліції Девону та Корволла:

Ми маємо підстави вважати, що перша вбита жінка була знайомою стрільця, можливо, їх пов'язували родинні зв'язки. Та щодо решти людей, нам невідомо про жодні їхні стосунки з нападником.

Серед жертв стрільця трирічна дівчинка та її родич, які проходили повз. Вони загинули на місці, як і ще двоє перехожих літні чоловік та жінка. Також нападник поцілив у двох місцевих, які досі перебувають у лікарні. Їхні життя в безпеці. І зрештою застрелився сам. Усе тривало 6 хвилин.

Шон Соєр, начальник поліції Девону та Корволла:

Наразі ми не знаємо про мотиви нападника. Але точно не розглядаємо тероризм чи зв'язок із праворадикальними угрупованнями. Потрібно перевірити, яка інформація міститься на його комп'ютері та в соцмережах.

Ім'я нападника вже відоме. Це двадцятидворічний Джейк Дейвісон. У своїх останніх відео на Youtube він розповідав про те, що почувається нещасним та ізольованим, йому не вдається зав'язати стосунки з дівчатами.

А ще Дейвісон згадував групу "інцелів". Це люди, які вимушено дотримуються целібату і звинувачують жінок у невдалому особистому житті. Чимало "інцелів" причетні до жорстоких нападів по всьому світові.

Пріті Пател, міністр внутрішніх справ Великої Британії:

Активність в інтернеті, підбурювання та екстремізм - це величезна проблема. І уряд працює над цим, ми готуємо відповідні закони. І завжди вчимося на таких жахливих подіях, тож докладно дослідимо чинник інтернет-діяльності та володіння вогнепальною зброєю.

Наразі головне питання звідки в нападника ліцензія на помпову рушницю. У Великій Британії - одні з найсуворіших законів щодо володіння зброєю. Навіть не всі поліціянти мають право на вогнепал. А востаннє схожа масова стрілянина сталася 11 років тому. Коли водій таксі вбив 12 людей і поранив ще 25.