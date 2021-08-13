Під Горлівкою снайпери противника ведуть вогонь по військовим [ Редактировать ]
На Донбасі напередодні поранено одного українського військового. Зафіксовано п'ять порушень режиму тиші. Поблизу Пісків супротивник бив зі станкових протитанкових гранатометів. А неподалік Новомихайлівки застосував стрілецьку зброю. На ворожі атаки армійці відповіли вогнем. Нині на фронті встановилося відносне затишшя. За сьогодні - жодного обстрілу. Репортаж з передової - дивіться далі.
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Ворожі радіохвилі, зруйновані будинки та суцільна пустка навколо. Уже сьомий рік у такій реальності живуть мешканці селища Шуми під Горлівкою. А їх тут усього дві сім'ї пенсіонерів. Виживають лише за рахунок нечастої гуманітарної допомоги. Та українські вояки теж виручають. Декого з них уже немає серед живих.
Ярик, который приходил, покойный, да, Ярик, царствие ему небесное, приходил с хлопцами, брали пилу, приносили консервы, крупы. - А вообще ребята не обижают? - А чего они нас обижать будут.
Шуми ще з весни одна з найгарячіших ділянок оборони. До центру окупованої Горлівки звідси лише 10 кілометрів. Підрозділ штурмової бригади "Едельвейс", який обороняє підступи до селища, зазнав чималих втрат.
Максим, військовослужбовець Збройних сил України:
Обстріли так, але більшість снайпера положили хлопців, оце в березні місяці чотирьох наших положили - два двохсотих зробили, після того ще двохсоті були.
Саме ворожі снайпери найбільше дошкуляють армійцям. Переміщатися відкритими ділянками доводиться тільки в окопах.
Позиції супротивника - мов на долоні. Ворожі стрільці закріпилися на території насосної станції й постійно ведуть звідти вогонь.
Спостерігати за ними нада по любому. Втратив пильність і все. Да, да, да, а ти маєш бути постійно на чеку.
Останні тижні фронт то затихає, то вибухає з новою силою. Станіслав, який на передовій із 2014, каже - цю тактику агресор застосовує постійно. Особливо напередодні ухвалення важливих політичних рішень чи проведення міжнародних зустрічей.
Станіслав, військовослужбовець Збройних сил України:
Я вважаю, що не тільки на нас тиск, а тиск на вище військове керівництво і на керівництво країни в цілому. Тобто, це не тільки провокація, а масштабний заляк - залякати нас, показати силу, агресію, але ми вже звикли до цього.
І навчилися давати відсіч. На будь-який обстріл з боку супротивника наші вояки відповідають потужним ударом.
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