Повелителька музики. "Подробиці" продовжують цикл матеріалів про видатних українців. Сьогодні - історія диригентки, яка здійснила революцію у консервативному світі класичної музики. І стала першою жінкою, яка відкрила знаменитий вагнерівський фестиваль у Байройті. Про музику, розмову з Ангелою Меркель та проєкти в Україні - Оксану Линів розпитала Тетяна Логунова.

Байройтський фестиваль - одна з найголовніших музичних і світських подій року в Німеччині. Квитки на нього розбирають за годину після старту продажу. А на відкритті присутня вся політична еліта країни. Включно з Ангелою Меркель, яка заради Байройта зраджує своїм офіційним брючним костюмам. Тільки тут канцлерку можна побачити у спідниці чи навіть вечірній сукні.

Цього року Ангела Меркель теж була серед гостей фестивалю. І прокоментувала його відкриття одним словом - "нарешті". Адже вперше за всю історію фестивалю за диригентським пультом у Байройті стояла жінка. Українка Оксана Линів.

Останні кілька місяців Оксана Линів ледве встигає роздавати інтерв'ю. І всі вони починаються з одного запитання, як воно, бути першою диригенткою, якій довірили відкриття найпрестижнішого оперного фестивалю у світі?

Оксана Линів, диригентка:

Я себе почуваю прекрасно. Адже можна сказати, що я гідно впоралася з цим завданням. Наша прем'єра мала величезний успіх у публіки, ми всі зірвали стоячі овації, велике захоплення. Я дуже пишаюся, що я не тільки перша у світі жінка-диригент, а також і українка.

Про те, що українка Линів відкриватиме цьогорічний Байройт, поціновувачі класичної музики дізналися взимку. Сама ж диригентка отримала запрошення ще три роки тому. І увесь цей час мусила тримати цю новину в таємниці.

Оксана Линів, диригентка:

Закінчився концерт, я, як зазвичай, подивилася на свій телефон і побачила email з надписом "Байройт 2021". Зрозуміла, що в мене закалатало серце. Тому що цей фестиваль вважається музичний Олімпом.

Три роки Оксана Линів готувалася до дебюту в Байройті. Вивчала особливості акустики театру, ескізи до перших постановок опери та навіть відвідала міста, де Вагнер написав свого "Летючого голландця". А потім була прем'єра та овації тривалістю 12 хвилин.

Оксана Линів, диригентка:

"Летючий голландець" - дуже драматична партитура, але закінчується вона дуже просвітлено. І я пригадаю цей момент наростання. Я знімаю весь оркестр, знімаю акорд, блек-аут, повна темрява на сцені. Повна тиша. І ще до того, як почали включати світло, в цей момент повної темряви раптом такі емоційні і захоплені вигуки "браво"! Тут же вся публіка, всі перші ряди почали тупотіти ногами, що в Німеччині означає ще вищий рівень захоплення.

Із прем'єрою - диригентку привітала канцлерка Ангела Меркель. І запросила Линів на особисту зустріч. Жінки говорили про музику, Україну та гендерну рівність.

Оксана Линів, диригентка:

Ми ділилися лайфхаками, як все таки бути жінці на лідерських позиціях, з якими труднощами жінка стикається. І вона навіть своїх кілька прикладів наводила. Які поради вона чула, щоб власне жінка завжди могла почуватися на керівній позиції авторитетною, спокійною та зосередженою на своїй справі.

Линів теж мала, що розповісти канцлерці. Адже під час навчання у Львівській музичній академії вона була єдиною дівчиною на диригентському факультеті.

Оксана Линів, диригентка:

Я чула з різних боків коментарі - для чого ти це робиш? Все одно ти ніколи не зможеш досягнути того успіху, якого досягнуть чоловіки.

Скептики замовкли, коли Линів стала лауреаткою міжнародного конкурсу диригентів і поїхала на навчання за кордон. Тепер вона працює з провідними оперними театрами та оркестрами світу. А критики захоплюються її перфекціонізмом і темпераментом за диригентським пультом.

Оксана Линів, диригентка:

Диригент повинен мінімальною кількістю слів і максимальною кількістю невербальних засобів - через погляд, міміку, жести намагатися переконати музикантів, доєднати їх до своєї інтерпретації.

Є в Линів і проєкти в Україні. Вона заснувала фестиваль "Львівмоцарт" і молодіжний симфонічний оркестр. А до Дня Незалежності диригентка готує масштабний музичний проєкт "Ковчег" і концерти у Києві, Львові та Одесі.