Напередодні Дня Незалежності українці станцюють особливий гопак. Одні - на землі. Інші - в небі, стрибнувши з літака. Це спільний проект артистів ансамблю народного танцю та парашутистів.

Загалом учасників півтори сотні - із Запоріжжя, Бердянська, Харкова, Дніпра та Одеси.

"Український Гопак на Землі та в Небі" - саме так називається проект, який вирішили втілити в життя на честь 30-річчя Незалежності України.

Владислав Лебєдєв, керівник проекту:

Гопак - один из символов украинской нации. Запорожские казаки выходили перед боем в танец гопак, для того чтобы поднять дух. Это очень драйвовый танец, он танцуется с куражем. Наша идея заключается в том, что мы во имя наших предков поднимаем парашютистов в небо, и они танцуют гопак. Этот символ украинской доблести.

Та перед тим, як піднятись в небо, парашутисти беруть майстер-клас у танцюристів. Потім і своя репетиція. На землі відточують дії, які доведеться виконати на висоті майже п'ять тисяч метрів.

Заходишь в кольцо, смотришь на оператора, замыкаем здесь. Делаешь 360 - кольцо. Проваливаешься и уходишь на разбежку.

Зізнаються, завдання не з легких. Адже танцювати в небі, а тим паче гопак, ще не доводилось.

Кирило Саричев, парашутист:

Основным элементом из гопака является присяд, выбросы ног. К сожалению, в воздухе в полной мере такого повторить невозможно физически. У нас будут всевозможные вращения, постановки фигур, перетасовки после постановки основной фигуры.

Загалом, витанцьовуватимуть в небі 12 парашутистів віком від 15 до 50 років.

Олексій Самойлов, парашутист:

И по весу тоже все разные. Поэтому основная задача наша, быть в одном уровне и всем вместе падать с одной скоростью. Тогда у нас все получится.

Щоб все пройшло "на п'ятірку", кажуть інструктори з парашутного спорту, аби кого в небо не візьмуть. Лише перевірені кадри, в доробку яких більше двохсот стрибків. Наприклад, як у пані Вікторії з Одеси.

Вікторія Карсан, парашутистка:

Буду выполнять все. Будем выполнять цифру 30. Будем выполнять сердечко, колечко - все, что запланировано, все будем танцевать в небе. Для людей, которые прыгают давно, это не сложно. Для людей, у которых маленький опыт, немножечко сложновато.

Заради гопака в небі, парашутистам доведеться виконати кілька десятків стрибків. Зніматимуть все на камери. Потім змонтують п'яти хвилинний відео кліп. Презентують його 21 серпня, тут, на аеродромі села Майське, що на Дніпропетровщині. Синхронно з ними на землі гопак станцюють професійні артисти ансамблю "Вихиляси".