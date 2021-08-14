Неодмінним атрибутом сьогоднішнього свята є мед. Асортимент на українських прилавках різноманітний і на будь-який смак.

Та як вибрати найкращий? І як відрізнити справжній мед від фальсифікату?

Є вже трохи нектару, скоро він буде медом!

Гречаний, липовий, акацієвий, гірський, фруктовий, лісовий - різноманітність меду просто вражає. Все залежить від місцевості та рослин, з яких бджоли нектар збирають.

Юрій Мануляк, бджоляр:

Це може бути горицвіт, первоцвіт, кульбаба, каштан, бузок, терен, кицилкульбаба, кизил - все, що цвіте у нашій місцевості. Це близько 250-300 видів рослин.

Юрій - молодий бджоляр. Пасіки тримає і в горах, і на рівнині. Про мед чоловік може розповідати годинами. Каже: цей солодкий продукт відрізняється не лише за смаком, ароматом, складом та кольором, а й за корисними та лікувальними властивостями. Найбагатший на вітаміни та мікроелементи - мед травневий.

Юрій Мануляк, бджоляр:

Він найбільше рекомендується дітям, він один з найменш алергійних і найбільш вітамінний, дуже легко перетравлюється. Будь-який натуральний мед буде корисним.

Гречаний найбагатший залізом - це добре для серця, печінки. Акацієвий - як очищаючий, найменш алергенний - малим дітям добре. Липовий - при простудах, з давніх віків.

У пана Ярослава бджільництво - це сімейний бізнес, в якому він працює вже 20 років. Мед чоловік продає на ринку в Івано-Франківську. Каже, найбільшим попитом користується липовий мед.

Ярослав Глинчак, бджоляр:

Серед іванофранківців - липа, один з найароматніших.

Від сорту меду залежить і його ціна. Нині на ринку вона стартує від 90 гривень за півлітра.

Катерина, продавчиня:

Лісовий мед - 150 гривень, падовий мед - 200, акація - 180 грн.

Бджолярі запевняють: продають лише натуральний продукт. І високу якість меду гарантують - для цього мають документи.

Ярослав Глинчак, бджоляр:

Це сертифікат пасіки - вказано, де вона, скільки сімей, відображено здоров'я бджіл. Медична служба постійно бере проби меду і виписують такий експертний висновок (показує).

Наявність таких паперів свідчить - мед перевірений і безпечний для споживання. Якщо їх немає, то краще бджолині продукти в таких місцях взагалі не купувати, - радять фахівці. Бо під виглядом меду можна придбати фальсифікат. Як його розпізнати? Є кілька традиційних способів.

Ярослав Глинчак, бджоляр:

З тих давніх методів, або той же хімічний олівець "будівель", тому що якщо робиться фальсифікат і десь є вода - просто на папір капаєте меду (головне не руками, бо вологість тіла теж впливає). Якщо синіє - то є вода, то значить - фальсифікат.

А ще якість продукту можна перевірити навіть за допомогою звичайної ложки.

Петро Яворський, лікар лабораторії ветсанекспертизи:

Я пробую на смак, колір, тягучість меду. Якщо він натуральний - на ложку намотуєте і робите кругові рухи. Якщо він не опадає відразу - ненатуральний, якщо ненатуральний - він йде грудочками і починає падати дуже швидко.

Та обрати "на око" якісний мед насправді дуже складно. Тому, якщо є сумніви, - краще віддати на перевірку у лабораторію. На Прикарпатті вони діють при двох десятках агропродовольчих ринків. Вартість такого тесту стартує від 30 гривень.

Ярослава Пилипів, лаборант:

Капаємо на призму одну каплю меду. Капнули, ми її придавлюємо герметично і визначаємо вміст води.

В натуральному меді він має не перевищувати 21 відсотка. Якщо більше - це означає, що мед зібрали незрілий і зберігатися він довго не буде. Найчастіше, застерігають в Держпродспоживслужбі, мед підробляють, розбавляючи його цукром. Та цьогоріч вони не зафіксували ще жодного такого випадку.

Лариса Шевага, заступник начальника управління безпечності харчових продуктів ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області:

Біда в тому, що бджоли несуть нектар з полів - і там, де є обробіток різними пестицидами чи розміщені пасіки вздовж дороги, там є накопичення токсичних елементів, і бджола несе о той пилок і приносить це все у вулик. Тому можуть бути перевищені рівні пестицидів і токсичних елементів.

Тому експерти радять: купуючи мед, цікавтеся місцями, де його збирали.