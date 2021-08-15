Мера Кривого Рогу, Костянтина Павлова знайшли застреленим на веранді власного будинку у селі Вільне.

Чоловік зазнав смертельного вогнепального поранення. Зброя лежала поруч з ним. Наразі на місці тривають слідчі дії. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство".

Костянтин Павлов працював на посаді міського голови з 2020 року, був членом депутатської фракції "Опозиційна платформа - За життя". У партії вимагають від правоохоронців якнайшвидше розслідувати смерть колеги. Версію про самогубство там повністю відкидають.