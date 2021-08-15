Володимир Зеленський взяв під особистий контроль розслідування справи Костянтина Павлова [ Редактировать ]
Справу про смерть Костянтина Павлова взяв під особистий контроль президент Володимир Зеленський.
У своїй заяві глава держави зазначив, що наполягатиме на регулярних звітах правоохоронців перед громадою Кривого Рогу. Вже завтра президент заслухає доповідь керівників правоохоронних органів щодо перших результатів розслідування обставин смерті міського голови.
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