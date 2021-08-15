В воскресенье, 15 августа, в Херсонской области смертельно ранили полицейского, прибывшего на вызов. Медработник, приехавший вместе с правоохранителем, также получил ранения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

Отмечается, что жительница села Веселое заявила в полицию, что у ее сына произошло расстройство психической болезни. На место выехали подразделение быстрого реагирования и медики.

Читайте также В Киеве мужчина жестоко избил и зарезал жену (фото)

"Когда полицейский и медработник зашли во двор, больной человек, взломав дверь, с ножом в руках выбежал наружу и нанес ножевые ранения фельдшеру и 43-летнему старшему сержанту полиции. К сожалению, полицейский от полученного ранения по дороге в больницу скончался. Жизни медработника угрозы нет", - говорится в сообщении.

Напавшего задержали другие правоохранители. Полиция квалифицировала инцидент по ст. 348 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от девяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что в харьковском СИЗО заключенный жестко убил своего сокамерника.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.