В Киеве мужчина жестоко избил и зарезал жену (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Киеве мужчина жестоко избил и зарезал свою жену. Как сообщает Нацполиция 51-летнего киевлянина задержали на месте.
На время досудебного расследования задержанный будет находиться под стражей.
"В дежурную часть столичной полиции от мужчины поступило сообщение о том, что на проспекте Оболонском к нему обратился прохожий и попросил вызвать скорую помощь для его жены. На указанный адрес прибыли врачи, которые обнаружили тело женщины со следами побоев и многочисленными резаными ранами рук. Для документирования события на место выехала следственно-оперативная группа", — сообщили в полиции.
Предварительно правоохранители выяснили, что между супругами произошел конфликт и драка, во время которой мужчина несколько раз ударил ножом жену. От полученных травм женщина сразу умерла.
Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Следователи Оболонского управления полиции под процессуальным руководством районной окружной прокуратуры Киева сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления. Сейчас суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
За содеянное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее "Подробности" писали о том, что в Киеве мужчина приревновал жену и прыгнул с 7-го этажа.
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