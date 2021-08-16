Вибух бензовоза у Лівані забрав життя десятків людей [ Редактировать ]
28 людей загинули, 79 поранені внаслідок вибуху бензовоза в Аккарі, на півночі Лівану.
За офіційною версією, до вибуху призвела бійка між жителями, які зібралися біля контейнера, щоб заправитися.
До рятувальної операції, крім сил безпеки та цивільної оборони, залучили армію.
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