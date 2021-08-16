В сторону Израиля вновь начались обстрелы, выпущена первая ракета из сектора Газа. Сирена раздалась в Сдероте. Об этом сообщает NEWSru.co.il.

На границе с сектором Газы прозвучал сигнал "Цева адом", предупреждающий о ракетном обстреле.

Была задействована система ПРО "Железный купол". ЦАХАЛ заявил, что была сбита ракета, запущенная из Газы.

"Предварительные данные: сирена была (включена, - ред.) в городе Сдерот и в районе сектора Газа", - говорится в сообщении.

Ранее Германию захлестнула волна протестов против Израиля.

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