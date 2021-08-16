Во вторник, 17 августа, польская сторона передаст Украине 650 тысяч доз вакцины AstraZeneсa. При этом стоимость перепроданных вакцин не сообщается. Об этом сообщает "Польское радио".

Как сообщил глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик, ранее Польша отправила 1 млн доз вакцины Pfizer Австралии, 2,4 млн доз Испании и 600 тысяч доз Португалии. Также Норвегии отправили миллион доз вакцины Moderna.

Украинская сторона получит 650 тысяч доз вакцины AstraZeneсa. По словам главы Правительственного агентства стратегических резервов (RARS) Михала Кучмеровского, цены на перепроданные вакцины не разглашаются.

"Есть правило не потерять и не заработать. Отдельные страны покрывают расходы на транспорт, который мы организуем", - добавил он.

Ранее мы писали о том, что председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус призвал установить мораторий на бустерные дозы вакцин против коронавируса до конца сентября 2021 года.

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