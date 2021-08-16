Во время обысков у погибшего градоначальника Кривого Рога Константина Павлова была найдены 2 записки, при этом среди них не было ни одной предсмертной. Об этом на своем Telegram-канале сообщил журналист Олег Ермолинский.

Записки были найдены на кухонном столе, они содержали в себе инструкции по уходу за домашними животными. Написанное принадлежало руке Павлова. Он мог оставить из накануне перед своей смертью.

Отмечается, что правоохранителей интересовала именно предсмертная записка, которуэю мэр мог оставить перед самоубийством. Однако какая-либо информация о причинах столь страшного поступка так и не была найдена.

Напомним, в селе Вольное под Кривым Рогом погиб мэр Кривого Рога Константин Павлов. По предварительным данным, тело Павлова нашли на веранде дома. Рядом с ним было ружье, Константин Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога в декабре 2020 года, он был кандидатом от ОПЗЖ.

Кроме того, Министерство внутренних дел Украины рассматривает три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова. Среди них - самоубийство, убийство и неосторожное обращение с оружием. Судебно-медицинская экспертиза должна установить причину смерти и характер ранения погибшего.

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