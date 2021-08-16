Гуманітарна криза в Афганістані. Тисячі місцевих намагаються покинути країну після захоплення столиці талібами. У розпачі люди видираються на крила літаків. Паралельно триває евакуація представників посольств та іноземних громадян. Є інформація про п'ятьох загиблих в аеропорту. Що відбувається в країні, та як на це реагує світ - розповість наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька.

Без квитків, валіз чи планів на майбутнє. Для цих людей головне - вибратися з Афганістану. Тисячі місцевих взяли штурмом аеропорт. Лише подивіться, як у розпачі вони вилазять на крила літаків. Це обліплений людьми американський борт. Воякам навіть довелося відкрити попереджувальний вогонь, щоб мати можливість злетіти.

Уже відомо щонайменше про п'ятьох загиблих в аеропорту. Щоправда, причини смертей невідомі. Одні кажуть - люди не вижили в тисняві, інші - бачили вогнепальні поранення.

Летовище Кабулу зараз контролюють американські воєнні сили. Комерційні рейси не літають відучора. Сюди прибувають лише військові літаки інших держав - для евакуації своїх громадян. Києву вже вдалося вивезти з Афганістану 79 людей.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Було непросто, дуже важко було забезпечити виліт літака, збір людей, тому що аеропорт перебував усередині в стані хаосу, зовні - в оточенні вже блокпостів представників Талібану. Відповідно, була дуже складна операція. Але менше з тим, вдалося літак підняти у повітря і вже на ранок, ближче до ранку, громадяни всі ці опинилися в Україні.

Серед евакуйованих семеро українців, а також громадяни Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану. У країні досі ще залишається 50 наших співвітчизників. Кожному пропонують можливість повернутися додому. Ось як зараз виглядають вулиці Кабулу. Скрізь видно талібів із автоматами в руках, вулицями ганяють машини повні бойовиків. Місцеві бояться грабунку, помсти за співпрацю із Заходом та загибелі від рук фанатиків шаріату.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Ми не хочемо, щоб будь-хто в світі визнавав Талібан у двосторонньому порядку. Ми прагнемо об'єднаної позиції серед усіх однодумців, щоб ми могли зробити усе можливе, аби не допустити перетворення Афганістану назад на розсадник терору.

Офіційно влада ще не перейшла в руки Талібану. Але це лише питання часу. Президент Афганістану покинув країну ще напередодні. Таліби збираються створити тут так званий "Ісламський емірат", де дотримуватимуться усіх законів шаріату. Серед них - відтинання руки за крадіжку, забиття камінням за подружню зраду та заборона навчання дівчат старших 12 років.