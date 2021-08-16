Жителі США отримають третю дозу вакцини [ Редактировать ]
Американці отримають третю дозу вакцини проти ковіду. Про це заявив директор Національного інституту здоров'я - Френсіс Коллінз. За його словами, протягом найближчих тижнів США ухвалять відповідне рішення.
А вже з осені лікарям та людям похилого віку запропонують щепитися втретє. Згодом додаткове щеплення зможе зробити й решта громадян.
Наразі, принаймні одну дозу вакцини отримали близько 60 відсотків населення США, і майже половина - вакциновані повністю.
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