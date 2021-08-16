У світі набирають популярності фейкові сертифікати про вакцинацію [ Редактировать ]
Фейкові сертифікати про вакцинацію набирають усе більшої популярності в світі. Лише з березня цього року кількість продавців фальшивих документів збільшилася на 257 відсотків.
Таку інформацію публікує компанія Check Point Research. За їхніми даними, лише в месенджері Телеграм існує 2,5 половиною тисячі груп, що рекламують фейкові сертифікати. У середньому подібні спільноти мають від 100 до 450 тисяч потенційних покупців.
Середня ціна на підробки останнім часом знизилася з 200 до 100 доларів. Більшість фальшивих сертифікатів надходить із Європи, зокрема зі Швейцарії, Нідерландів, Італії, Франції та Греції.
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