Середня ціна на підробки останнім часом знизилася з 200 до 100 доларів

Фейкові сертифікати про вакцинацію набирають усе більшої популярності в світі. Лише з березня цього року кількість продавців фальшивих документів збільшилася на 257 відсотків.

Таку інформацію публікує компанія Check Point Research. За їхніми даними, лише в месенджері Телеграм існує 2,5 половиною тисячі груп, що рекламують фейкові сертифікати. У середньому подібні спільноти мають від 100 до 450 тисяч потенційних покупців.

Середня ціна на підробки останнім часом знизилася з 200 до 100 доларів. Більшість фальшивих сертифікатів надходить із Європи, зокрема зі Швейцарії, Нідерландів, Італії, Франції та Греції.