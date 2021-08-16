Дим пожеж у Якутії дістався Північного полюсу [ Редактировать ]
Внаслідок лісових пожеж у Росії вже вигоріло понад дев'ять мільйонів гектарів лісу. Натепер лишається майже дві сотні осередків займання. Найгірша ситуація в Якутії.
Дим від тамтешніх пожеж уперше в історії навіть сягнув Північного полюсу про це свідчать супутникові зйомки НАСА. Захисники природи в усьому звинувачують заготівельників деревини.
Мовляв, вони спалюють порубкові залишки замість того, щоб вивозити їх. Окрім того розпалюють багаття у лісі, нехтуючи правилами безпеки.
по теме
Дим від пожеж сягнув Північного полюса уперше в історії - про це свідчать супутникові зйомки NASA
Туреччина, Туніс, Греція, Італія, а тепер Іспанія. Ще одна країна, яку люблять відвідувати влітку туристи, потерпає від лісових пожеж. Горять провінції Валенсія, Авіла, а також автономне королівство Кастилія та Леон
На боротьбу з полум'ям спорядили понад два десятки пожежних команд та 8 літаків
Вибух прогримів на зупинці, коли пасажири заходили в салон
Он был обнаружен глубоководными аппаратами Минобороны России на глубине около 110 метров