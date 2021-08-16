Внаслідок лісових пожеж у Росії вже вигоріло понад дев'ять мільйонів гектарів лісу. Натепер лишається майже дві сотні осередків займання. Найгірша ситуація в Якутії.

Дим від тамтешніх пожеж уперше в історії навіть сягнув Північного полюсу про це свідчать супутникові зйомки НАСА. Захисники природи в усьому звинувачують заготівельників деревини.

Мовляв, вони спалюють порубкові залишки замість того, щоб вивозити їх. Окрім того розпалюють багаття у лісі, нехтуючи правилами безпеки.