Спека в Україні зміниться штормами [ Редактировать ]
В Україні ж спеку можуть змінити дощі й шторми. Як повідомляє пресслужба ДСНС, завтра вночі на крайньому заході грози.
Жовтий рівень небезпеки оголошено для західних областей, а також для Житомирщини та Вінниччини. Там прогнозують грози, подекуди шквали швидкістю 15-20 м/с.
Загалом синоптики твердять, що наступний тиждень відзначиться рясними дощами на більшій частині території країни.
по теме
Там знеструмлено 206 населених пунктів. Потужний буревій пронісся Кам'янець-Подільським, у місті проблеми з газопостачанням
На четверг, 5 августа, в Украине объявили штормовое предупреждение
Як регіони оговтуються після лиха, скільки ще штормитиме та до яких реалій варто підготуватися українцям ?
В Украине объявили I уровень опасности - желтый
У Північній і Південній Америці, Африці й Океанії опинився в десятці найспекотніших липнів. Вчені зазначають, що така екстремальна спека один із показників зміни клімату