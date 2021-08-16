Рік тому на Харківщині вирувала велика верхова лісова пожеж

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки оголосила на більшій території України ДСНС. Йдеться про північні, центральні, Рівненську, Луганську та Харківську області. На Харківщині, де у вересні 2020 верхова пожежа вирувала кілька днів і повністю знищила ціле село, пожежні підрозділи відточують навички на тренуваннях.

Зайнялося біля хвойного лісу, а на його околиці село. Саме така легенда нинішніх навчань. Бо пожежі в хвойних лісах - найскладніші, - пояснюють рятувальники.

Анатолій Торяник, заступник начальника Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Харківській області:

Хвоя, вона горить дуже сильно, і при таких вітрах, які ми зараз маємо, то швидкість розповсюдження саме в хвойних лісах дуже велика. А відсутність води в лісі іще нам надає більше проблем в гасінні.

Першими на боротьбу з вогнем виходять лісники. Трактор оборює містину, щоб зупинити полум'я. Та вогонь розгорається дедалі сильніше, тож на допомогу приходять рятувальники. Ллють водою з пожежних рукавів та з лафетного стволу. Та от остаточно впоратися з вогнем допомагає вертоліт.

Три тонни води влучили в ціль. Такої прицільності, каже командир екіпажу, досягають завдяки злагодженості роботи екіпажу.

Сергій Шкуть командир екіпажу:

На глаз всьо. Виконуємо вихід на вогнище, а дальше бортовий технік наблюдає за самим пристроєм водозливним, і коректірує вже перед самим зливом коректірує мені - лівіше, правіше.

Місцеві, що спостерігали за навчаннями, кажуть, пожежі тут бувають часто. Громада навіть має свою техніку, аби не допустити, щоб вогонь дістався лісу.

Олександр Полька, місцевий житель:

В прошлом году два пожара самостоятельно ликвидировали на территории Задонецкого лесничества. И скажем, два дома потушили без привлечения пожарной части. Потому что пока приедут, а мы здесь рядом. Сразу я могу вывезти до 40 кубов воды. Два бульдозеры.

Рік тому на Харківщині вирувала велика верхова лісова пожежа. Після того - гарнізон отримав п'ять новеньких пожежних авто. З неба - ліси контролює волонтерський цивільний патруль.

Олександр Волобуєв, начальник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Харківській області:

Два літаки літають над областю, і вони постоянно моніторять ситуацію. З повітря вони бачать на 60-70 км. Тобто вони пролітають щогодини і нам передають інформацію, і ми негайно негайно реагуємо.

От і цього разу з літака помітили справжню пожежу. Біля залізниці загорівся очерет. Вогонь міг перекинутися на ліс. Тож підрозділи лісового господарства одразу вирушили туди.