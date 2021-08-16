Генерала звинуватили в недбалості й засудили до семи років позбавлення волі

Виправданий у справі збитого літака Іл-76, генерал став радником головнокомандувача Збройних сил України. Віктор Назаров консультуватиме Валерія Залужного із політичних питань.

14 червня 2014 року військовий транспортник Іл-76 ворог збив під час посадки в Луганському аеропорту. Загинули 9 членів екіпажу та 40 українських десантників. Назаров тоді очолював оперативний штаб АТО.

Генерала звинуватили в недбалості й засудили до семи років позбавлення волі. Утім, у травні Верховний суд визнав Віктора Назарова Невинуватим у цій трагедії.