Збиття Іл-76: Віктор Назаров став радником головнокомандувача ЗСУ [ Редактировать ]
Виправданий у справі збитого літака Іл-76, генерал став радником головнокомандувача Збройних сил України. Віктор Назаров консультуватиме Валерія Залужного із політичних питань.
14 червня 2014 року військовий транспортник Іл-76 ворог збив під час посадки в Луганському аеропорту. Загинули 9 членів екіпажу та 40 українських десантників. Назаров тоді очолював оперативний штаб АТО.
Генерала звинуватили в недбалості й засудили до семи років позбавлення волі. Утім, у травні Верховний суд визнав Віктора Назарова Невинуватим у цій трагедії.
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