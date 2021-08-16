Надзвичайний рівень пожежної небезпеки оголосила ДСНС на більшості території України. Йдеться про північні та центральні області. А на Харківщині, де торік потужна лісова пожежа повністю знищила ціле село, рятувальники відточують навики. Як саме - бачила Світлана Шекера.

Зайнялося біля хвойного лісу, а на його околиці село. Саме така легенда нинішніх навчань. Бо пожежі в хвойних лісах - найскладніші, - пояснюють рятувальники.

Анатолій Торяник, заступник начальника Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Харківській області:

Хвоя, вона горить дуже сильно, і при таких вітрах, які ми зараз маємо, то швидкість розповсюдження саме в хвойних лісах дуже велика. А відсутність води в лісі іще нам надає більше проблем в гасінні.

Першими на боротьбу з вогнем виходять лісники. Трактор оборює містину, щоб зупинити полум'я. Та вогонь розгорається дедалі сильніше, тож на допомогу приходять рятувальники. Ллють водою з пожежних рукавів та з лафетного стволу. Та от остаточно впоратися з вогнем допомагає вертоліт.

Три тонни води влучили в ціль. Такої прицільності, каже командир екіпажу, досягають завдяки злагодженості роботи екіпажу.

Сергій Шкуть командир екіпажу:

На глаз всьо. Виконуємо вихід на вогнище, а дальше бортовий технік наблюдає за самим пристроєм водозливним, і коректірує вже перед самим зливом коректірує мені - лівіше, правіше.

Місцеві, що спостерігали за навчаннями, кажуть, пожежі тут бувають часто. Громада навіть має свою техніку, аби не допустити, щоб вогонь дістався лісу.

Олександр Полька, місцевий житель:

В прошлом году два пожара самостоятельно ликвидировали на территории Задонецкого лесничества. И скажем, два дома потушили без привлечения пожарной части. Потому что пока приедут, а мы здесь рядом. Сразу я могу вывезти до 40 кубов воды. Два бульдозеры.

Рік тому на Харківщині вирувала велика верхова лісова пожежа. Після того - гарнізон отримав п'ять новеньких пожежних авто. З неба - ліси контролює волонтерський цивільний патруль.

Олександр Волобуєв, начальник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Харківській області:

Два літаки літають над областю, і вони постоянно моніторять ситуацію. З повітря вони бачать на 60-70 км. Тобто вони пролітають щогодини і нам передають інформацію, і ми негайно негайно реагуємо.

От і цього разу з літака помітили справжню пожежу. Біля залізниці загорівся очерет. Вогонь міг перекинутися на ліс. Тож підрозділи лісового господарства одразу вирушили туди.