Скандальному екссуддя Миколі Чаусу продовжили цілодобовий домашній арешт на два місяці. Спеціалізована антикорупційна прокуратура взагалі просила іншого запобіжного заходу. При чому засідання відбувалося в Закритому режимі. Про це просив - і сам підсудний. Докладніше - Яна Танчак.

Змінити запобіжний захід колишньому судді Миколі Чаусу вищий антикорупційний суд просила спеціалізована антикорупційна прокуратура. Вважають колишній суддя має перебувати під вартою без права внесення застави.

Але позов САП не задовольнили і залишили Чауса під цілодобовим домашнім арештом. А власне засідання проводили в закритому режимі. Про це просив сам Чаус.

Микола Чаус, колишній суддя Дніпровського райсуду Києва:

Якщо сидіти чотири місяці в підвалі в масці та озвучити це зараз на все суспільство, то буде дуже необхідне розуміння. Тому я також попросив адвоката про закрите проведення.

Наприкінці липня розшукуваний екс-суддя Микола Чаус сам прийшов у спідньому до сільради Мазурівки на Вінниччині. Звідти його забрали працівники СБУ. І далі, наче в бойовику у Служби безпеки України колеги з Національного антикорупційного бюро намагалися фактично відбити затриманого. І навіть влаштували перегони у столиці.

Ви перешкоджаєте законній діяльності працівників антикорупційного бюро. "Фольцваген транспортер" синього кольору, прохання зупинитися.

СБУ та НАБУ не поділили колишнього суддю. Бо Антикорупційне бюро розслідує справу про хабарництво. А Служба безпеки про його викрадення. Згодом детективи НАБУ таки затримали Чауса в лікарні Феофанії. Ще 2016 у відомстві заявили: Чаус отримав 150 тисяч доларів хабаря.

Гроші знайшли в трилітрових банках на городі у колишнього судді. Сам Чаус тоді втік. Політичного притулку просив у сусідній Молдові. У ньому йому остаточно відмовили навесні. Опісля в Кишиневі чоловіка викрали невідомі. У суді він заявив, що його хотіли вбити. Але йому вдалося втекти.