Ввічливий, однак небезпечний! У Львові чоловіка позбавили водійського посвідчення на... сорок років! А на додачу присудили майже півмільйонний штраф. Хто ж цей порушник? І чому поліцейські називають його "ввічливим"? Христина Гашенко - знає чимало подробиць.

Львів. 33-річного водія поліцейські зупинили на одній із вулиць міста:

Анатолій, причина зупинки зрозуміла? - Так. - Є ознаки наркотичного сп'яніння. Поїдемо в медзаклад здавати. - Нє.

І так 13 разів за останні пів року. Як правило, зупиняють Анатолія за ігнорування дорожніх знаків або ж через технічні несправності авто.

Андрій Лоштин, інспектор патрульної поліції міста Львова:

У нього були ознаки наркотичного сп'яніння у нього була неприродна блідість обличчя, виражене тремтіння пальців рук. Він завжди був або надмірно активним, або надмірно спокійним. Але до працівників поліції він ставився ввічливо.

Утім, жодного разу поїхати в медзаклад, щоб перевірити кров на вміст наркотичних речовин, ввічливий водій не погодився. Не з'явився чоловік і на жодне з одинадцяти засідань суду.

Григорій Жовнір, суддя Личаківського районного суду Львова:

Відповідно розгляд справи відбувався у його відсутності. Було обрано покарання у вигляді штрафу, а також позбавлення прав водійських.

Сорок років - без водійських прав та майже пів мільйона гривень штрафу.

Олег Мицик, адвокат:

По Прізвищу цієї особи ми в реєстрі боржників знайшли 20 виконавчих проваджень, які на сьогоднішній день, які не виконані. І всі вони пов'язані саме із адміністративною відповідальністю. Так само в державні системі судових рішень по цій особі є понад 70 рішень за порушення правил дорожнього руху або в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

Та жодної гривні штрафу Анатолій і досі не сплатив. Зрештою і конфісковувати в нього нічого. Бо ж автівки, на яких чоловіка зупиняють поліцейські, не його. Чому ж порушує? Про це ми вирішили запитати Анатолія особисто. Однак чоловік із квартири до нас не вийшов. Захищати його взялися жінки.

За невиконання судових рішень в Україні передбачений штраф або позбавлення волі до трьох років. Утім, суди лояльні до порушників, - кажуть адвокати.

Олег Мицик, адвокат:

Судова практика перевірили 100 рішень, які є по цій категорії. Як правило, призначає незначний штраф. На жаль, у нас м'яко відносяться до покарань, які не пов'язані з насильством чи не заволодіння чужим майном.

Юристи ж переконані: кримінальна відповідальність за кермування нетверезим чи під дією наркотиків - неабияк зменшить кількість порушників на дорогах. А от у Анатолія попереду ще два судових рішення. А значить, сума штрафу, як і кількість років без водійських прав може збільшитися.