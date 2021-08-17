Поблизу Афін напередодні виникли два нові осередки займання. Горять ліси в горах регіону Лавріо, за 60 кілометрів від грецької столиці. Два селища евакуювали, адже полум'я підібралося до житлових будинків. Також спалахнуло на північ від Афін, поблизу дитячого табору.

Через рекордну спеку, з кінця липня у Греції нарахували близько пів тисячі пожеж. За два тижні вогонь випалив майже 100 тисяч гектарів, троє людей загинули.