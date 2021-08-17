Вакциновані українці отримають безкоштовні квитки на концерт до Дня Незалежності [ Редактировать ]
Безплатні квитки на концерт до дня Незалежності отримають українці, які щепляться у період з 18 серпня. Таке обіцяє міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Заохотять тих, хто буде щеплюватись у центрах масової вакцинації.
Нагадаємо, найдешевший квиток на концерт на Олімпійському - 200 гривень. На сьогодні в Україні ін'єкцію проти ковіду двома дозами отримали майже три мільйони людей.
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