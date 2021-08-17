Афганістан не братимуть участь в Паралімпійських іграх-2020 у Токіо [ Редактировать ]
Представники Афганістану не братимуть участь в Паралімпійських іграх-2020 у Токіо. Причина - заблоковані аеропорти. Таке повідомив Міжнародний паралімпійський комітет.
Афганістан планували представляти два спортсмени - тхеквондисти Закия Худададі і Хосейн Расулі.
23-річна Худададі мала стати першою жінкою, яка коли-небудь представляла Афганістан на Паралімпіаді. Цьогоріч Ігри відбудуться з 24 серпня по 5 вересня. Розіграють 540 комплектів нагород.
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