Испания примет участие в саммите Крымской платформы [ Редактировать ]
Испания примет участие в инаугурационном саммите Крымской платформы. Страну будет представлять новоназначенный министр иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно.
Глава испанской дипломатии подтвердил свое участие в саммите во время телефонного разговора с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Министры также договорились начать подготовку к первым в истории украинско-испанских отношений - визита премьер-министра Испании Педро Санчеса в Украину.
В частности, стороны обсудили подготовку к празднованию в 2022 году 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Испанией.
В свою очередь глава МИД Испании принял приглашение Дмитрия Кулебы посетить Украину с отдельным двусторонним визитом в удобное время.
Ранее сообщалось, что количество участников саммита выросло.
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