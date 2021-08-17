Компанія Безоса Blue Origin позивається до суду проти НАСА. Через рішення державної Агенції віддати майже тримільярдний контракт компанії Ілона Маска SpaceX.

Ідеться про розробку для НАСА місячного модуля в рамках програми "Артеміда". У Blue Origin звинуватили НАСА в "неналежній оцінці" під час тендера. Ті у свою чергу заявили, що SpaceX має на рахунку більше успішних орбітальних місій, крім того пропозиція Маска дешевша.

Одна з найбільш амбітних цілей програми "Артеміда" - до кінця 2024 року висадити на поверхню Місяця "першу жінку та наступного чоловіка".