Греція у полоні вогню: поблизу Афін виникли нові осередки пожежі [ Редактировать ]
Пожежі у Греції тривають. Поблизу Афін напередодні виникли два нових осередки займання. Горять ліси в горах регіону Лавріо, за 60 кілометрів від грецької столиці.
Два селища евакуювали, адже полум'я підібралося до житлових будинків. Також спалахнуло на північ від Афін. Через рекордну спеку, з кінця липня у Греції нарахували близько півтисячі пожеж.
За два тижні вогонь випалив майже 100 тисяч гектарів, троє людей загинули.
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