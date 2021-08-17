За два тижні вогонь випалив майже 100 тисяч гектарів

Пожежі у Греції тривають. Поблизу Афін напередодні виникли два нових осередки займання. Горять ліси в горах регіону Лавріо, за 60 кілометрів від грецької столиці.

Два селища евакуювали, адже полум'я підібралося до житлових будинків. Також спалахнуло на північ від Афін. Через рекордну спеку, з кінця липня у Греції нарахували близько півтисячі пожеж.

За два тижні вогонь випалив майже 100 тисяч гектарів, троє людей загинули.