У Криму затримали кримськотатарських активістів [ Редактировать ]
Це неприпустиме порушення прав людини. Саме так Володимир Зеленський відреагував на обшуки та затримання кримських татар на анексованому півострові. А отже цим діям треба негайно покласти край, а світова спільнота має на це належним чином відреагувати.
Сьогодні на світанку російські силовики прийшли до осель п'ятьох кримців. Серед затриманих, зокрема, Раїф Февзієв - місцевий імам та багатодітний батько. Адвоката до нього не допустили.
Відомо, що усі затримані часто відвідували судові засідання в політично вмотивованих справах проти інших кримськотатарських активістів та підтримували сім'ї політв'язнів. Усі обшуки силовики проводили під надуманим приводом - щодо участі затриманих у екстремістській організації.
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