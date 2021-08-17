Це неприпустиме порушення прав людини. Саме так Володимир Зеленський відреагував на обшуки та затримання кримських татар на анексованому півострові. А отже цим діям треба негайно покласти край, а світова спільнота має на це належним чином відреагувати.

Сьогодні на світанку російські силовики прийшли до осель п'ятьох кримців. Серед затриманих, зокрема, Раїф Февзієв - місцевий імам та багатодітний батько. Адвоката до нього не допустили.

Відомо, що усі затримані часто відвідували судові засідання в політично вмотивованих справах проти інших кримськотатарських активістів та підтримували сім'ї політв'язнів. Усі обшуки силовики проводили під надуманим приводом - щодо участі затриманих у екстремістській організації.