Україна евакуювала з Афганістану всесвітньовідому режисерку [ Редактировать ]
Нагадаю, напередодні український борт вивіз із Кабула 79 людей. І більшість із них іноземці, дехто з дітьми. Дев'ятеро афганців уже офіційно звернулися з проханням надати їм статус біженців.
Серед евакуйованих українським літаком - була і всесвітньовідома афганська режисерка Сахра Карімі разом зі своєю родиною. Вона вже подякувала за це українській владі у соцмережі.
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