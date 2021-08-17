Сахра Карімі подякувала за це українській владі у соцмережі

Нагадаю, напередодні український борт вивіз із Кабула 79 людей. І більшість із них іноземці, дехто з дітьми. Дев'ятеро афганців уже офіційно звернулися з проханням надати їм статус біженців.

Серед евакуйованих українським літаком - була і всесвітньовідома афганська режисерка Сахра Карімі разом зі своєю родиною. Вона вже подякувала за це українській владі у соцмережі.