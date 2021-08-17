Немовлят на продаж! Поліція викрила угруповання, яке торгувало дітьми під прикриттям сурогатного материнства. У злочинній схемі були лікарі однієї з київських клінік та іноземні громадяни. Кого затримали? Скількох малюків встигли продати і куди? Даніїл Снісар розкаже всі подробиці.

70 тисяч доларів за немовля. Саме стільки отримували ділки за передачу новонароджених новим батькам за кордон. Схема працювала протягом останніх двох років. До угруповання входило п'ятеро осіб: троє українців, ще двоє - вихідці зі Східної Азії. Продавали дітей на базі однієї з приватних клінік столиці.

Сергій Пантелеєв, начальник національної поліції України:

Вони зареєстрували юридичну особу, яка за адресою розміщувалася у місті Києві. Та в подальшому розмістили на інтернет-ресурсах оголошення, щодо надання посередницьких послуг у сфері сурогатного материнства.

Після отримання замовлення ділки підшуковували жінок, які б погодилися на реєстрацію фіктивного шлюбу з іноземцем. Винагорода за це - від трьохсот до тисячі доларів.

Замовники пропонують зараз стандартно тисячу доларів. З них - половина одразу, при розпису - 500. І потім через рік триста, і потім, ще в кінці, через два роки - 200.

Ну, добре, я погоджуюсь.

У подальшому, один із лікарів підробляв довідки про безпліддя фейкової дружини іноземця.

Сергій Пантелеєв, начальник Департаменту міграційної поліції Національної поліції України:

Також фігуранти злочинної групи підшукували дівчат, які погоджували виступити у ролі сурогатної матері, за що сплачували від 6 до 8 тисяч доларів США. Надалі, повинна була відмовитись від дитини та надати дозвіл на її переміщення через державний кордон України.

Підтверджених фактів продажу дітей за кордон 13. У поліції ж не відкидають, що їх могло бути значно більше. Адже під час обшуків правоохоронці знайшли записи й щодо інших клієнтів-іноземців. Послугами із придбання дітей мали намір скористатися принаймні 116 громадян інших країн. П'ятьом фігурантам справи вже оголосили підозри. Їм загрожує до 15 років за ґратами і конфіскація майна.