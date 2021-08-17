П'ять партій пройшли б до Верхової Ради, якби вибори відбулися вже цього тижня. Результати опитування оприлюднив центр "Соціальний моніторинг". Яким партіям надають перевагу українці і чи підтримали б дострокові вибори? Про це далі.

Якби вибори до парламенту відбулися найближчої неділі у Верховну Раду пройшли б п'ять політичних партій. Це результати опитування центру "Соціальний моніторинг". Найбільше респондентів готові проголосувати за "Слуг народу" - 25%. На другому місці "Опозиційна платформа - За життя".

У неї 16 процентів голосів. Трохи менше у "Європейської Солідарності". (15%) Четверта - "Батьківщина". І долає п'ятивідсотковий бар'єр - партія "Сила і честь".

Ольга Балакірєва, голова правління центру "Соціальний моніторинг":

Це ті реально діючі політичні сили, які на сьогоднішній день впливають на те, які закони сьогодні приймаються, відстоюють ті чи інші інтереси. Тобто з одного боку вони протидіють одні до одного і в тому числі завдяки цьому формується політичний рейтинг, з іншого боку вони дійсно намагаються змінити ситуацію.

Загалом політичні настрої українців не оптимістичні, - кажуть соціологи. Найбільшими проблемами називають: зростання цін та інфляцію, комунальні тарифи, спад економіки та війну на Сході. 75% опитаних переконані: ситуація в країні розвивається в хибному напрямку.

Ольга Балакірєва, голова правління центру "Соціальний моніторинг":

Недостатня увага стосовно настроїв і стосовно покращення в тому числі буття людей, благополуччя людей, якості життя, що перш за все впливає на настрій.

Та чи готові українці при цьому до дострокових парламентських виборів? За соцдослідженням, думки респондентів розділилися майже порівну. Та якби вибори відбулися найближчим часом - на дільниці прийшли б 70% опитаних.