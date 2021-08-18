Український літак вивез з Кабулу 79 людей [ Редактировать ]
Нагадаю, в понеділок український борт вивіз із Кабула 79 людей. І більшість із них іноземці, дехто з дітьми. Дев'ятеро афганців уже офіційно звернулися з проханням надати їм статус біженців.
Серед евакуйованих українським літаком - була і всесвітньо відома афганська режисерка Сахра Карімі разом зі своєю родиною. Вона вже подякувала за це українській владі у соцмережі.
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