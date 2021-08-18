В Афганістані залишилися понад 150 українців з родинами [ Редактировать ]
12 наших громадян заблоковані на одній із військових баз у Афганістані! Там вони працювали військовими за наймом. Для цього укладали приватні контракти. Здати зброю українці відмовляються, і з бази їх наразі не випускають.
В українському МЗС запевнили - працюють над безпечним поверненням співгромадян. Загалом в Афганістані лишилося понад 150 наших земляків та членів їхніх родин. Усіх їх обіцяють повернути.
Олег Николенко, речник Міністерства закордонних справ України:
Безпечні шляхи евакуації зараз пропрацьовуються. Щойно з'явиться можливість, громадянам залежно від їхнього місцезнаходження будуть запропоновані варіанти, що потрібно зробити для того, щоб евакуюватися і це стосується і цієї ж групи. Щойно буде пропрацьована можливість і ми матимемо розуміння, шо шлях безпечний їм буде запропоновано відповідні дії.
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