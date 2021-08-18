12 наших громадян заблоковані на одній із військових баз у Афганістані! Там вони працювали військовими за наймом. Для цього укладали приватні контракти. Здати зброю українці відмовляються, і з бази їх наразі не випускають.

В українському МЗС запевнили - працюють над безпечним поверненням співгромадян. Загалом в Афганістані лишилося понад 150 наших земляків та членів їхніх родин. Усіх їх обіцяють повернути.

Олег Николенко, речник Міністерства закордонних справ України: